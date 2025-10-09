Violentata e massacrata nel buio la sopravvissuta tenuta sedata | se la caverà ma ci vorrà tempo Sondrio sotto choc
Non è in pericolo di vita, ma gli inquirenti dovranno aspettare prima che possa ripercorrere quei minuti interminabili nei quali la vita le è stata rovinata per sempre. Resta ricoverata in Rianimazione, completamente sedata fino al pomeriggio di ieri, la donna di 44 anni di Tirano massacrata e violentata lunedì sera nel parcheggio di via Morbegno dove, dopo essere scesa dal treno, si stava dirigendo per recuperare l’auto e tornare a casa. È sfigurata, devastata soprattutto in volto, ma senz’altro ancora di più nel profondo dalla forza selvaggia con cui si è accanito su di lei M. K. il ventiquattrenne del Mali, poi arrestato e ora in carcere per violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
