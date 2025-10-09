Vino Insieme | un’occasione di riflessione tra passioni e valori

La prima edizione di Vino Insieme si terrà venerdì 10 ottobre a Siena, presso le Volte di Vicobello. Questo evento culturale rappresenta un’importante iniziativa per valorizzare il vino, esplorandone le passioni e i valori che lo circondano.  Moderati dal giornalista Carlo Marroni, un panel di esperti dibatterà  sulle molteplici sfaccettature del mondo vitivinicolo, toccando aspetti culturali, medici, religiosi e storici. Tra i relatori saranno presenti figure di spicco come la Prof.ssa Annalisa Santucci, docente di Biochimica all’Università di Siena, il Dott. Stefano Ciatti, fondatore di Vino e Salute, Paolo Brogioni, direttore di Assoenologi, Luigi Giannelli, chimico e tecnologo farmaceutico, Don Enrico Ferraresi, Giovanni Mazzini, storico e archivista, Gianluca Cavicchioli direttore dell’Unione Agricoltori Provinciale di Siena, Andrea Capotorti geologo e Maurizio Masini del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Cognitiva dell’Università di Siena. 🔗 Leggi su Panorama.it

