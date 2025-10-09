Durante un episodio recente di Wrestling Outlaws, Russo ha spiegato senza mezzi termini la sua visione del problema alla base della AEW: il tentativo di Tony Khan di accontentare l’intero roster invece di fare scelte precise su chi spingere. “Secondo me il problema là dentro è che Tony cerca di rendere felici tutti. Non puoi farlo, amico, nel wrestling. Assolutamente no. Perché tutti pensano – te lo direbbe anche EC3 – tutti pensano di dover essere la top star. E amico, se non pensi di dover essere tu la top star, non dovresti nemmeno stare in questo business”, ha dichiarato Russo. Il booking altalenante e l’impossibilità di emergere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vince Russo: “In AEW cercano di rendere felici tutti, così non emerge nessuno”