Vince Russo | In AEW cercano di rendere felici tutti così non emerge nessuno
Durante un episodio recente di Wrestling Outlaws, Russo ha spiegato senza mezzi termini la sua visione del problema alla base della AEW: il tentativo di Tony Khan di accontentare l’intero roster invece di fare scelte precise su chi spingere. “Secondo me il problema là dentro è che Tony cerca di rendere felici tutti. Non puoi farlo, amico, nel wrestling. Assolutamente no. Perché tutti pensano – te lo direbbe anche EC3 – tutti pensano di dover essere la top star. E amico, se non pensi di dover essere tu la top star, non dovresti nemmeno stare in questo business”, ha dichiarato Russo. Il booking altalenante e l’impossibilità di emergere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
