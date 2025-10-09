Vimodrone (Milano), 9 Ottobre 2025 - "Mi ha colpito con un taglierino sfregiandomi il viso, la pancia e le gambe. Era una furia, non riuscivano a togliermela di dosso. Ora per uscire devo mettermi il fondotinta e non riesco più a indossare abiti corti". Vittima nel luglio del 2023 Francesca B., di Vimodrone, allora ventenne, che oggi è stata sentita come parte civile nel processo al Tribunale di Monza che vede accusata di lesioni personali e stalking Santa Miryam V., 23enne di Vimodron e e un suo amico, Dennis S., che si trovava con lei alla fermata della metropolitana di Vimodrone dove è avvenuto il fatto per cui l'imputata, messa agli arresti domiciliari e poi arrestata per evasione, è ancora sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vimodrone, sfregiata dalla ex del suo fidanzato: “La mia vita è cambiata per sempre”