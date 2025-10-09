Villino isolato nel mirino dei ladri 37enne fermato con la refurtiva In fuga il complice

Romatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno messo nel mirino un villino in una strada isolata di Mentana, provincia nord est della Capitale. Poi hanno rubato abiti e alcolici. Un lavoro finito male per un 37enne, fermato con la refurtiva e poi arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Monterotondo per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villino - isolato

Parrocchie nel mirino dei ladri, tentati furti in altre tre chiese. “Collaboriamo con i carabinieri” - Vernio (Prato), 19 settembre 2025 – Tre chiese di Vernio di nuovo assalite dai ladri ma i colpi non sono riusciti. Segnala lanazione.it

Gioielleria Pedrosi ancora nel mirino dei ladri dopo il colpo da 200mila euro - Santarcangelo di Romagna (Rimini), 19 settembre 2025 – Non c’è pace per la gioielleria Pedrosi di Santarcangelo. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Villino Isolato Mirino Ladri