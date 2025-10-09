Villarreal-Barcellona a Miami | i tifosi potranno andare negli Usa gratis

Milan-Como a Perth, in Australia. Villarreal-Barcellona a Miami, negli Stati Uniti. Negli ultimi giorni la Uefa ha dato il via libera ai due match di Serie A e Liga che si giocheranno oltreoceano: una decisione che ha diviso l’opinione pubblica tra chi ha approvato questa scelta e chi invece si è dissociato. A non aver gradito sono stati soprattutto i tifosi, verso i quali però adesso la Liga sta facendo un passo importante. Con una nota ufficiale – dove innanzitutto viene celebrato l’accordo per una partita negli Usa (“Questa partita rappresenta un passo storico “) – la massima federazione calcistica spagnola ha annunciato misure di compensazione per i tifosi (soprattutto per gli abbonati del Villarreal), “percependone i disagi”, soprattutto dal punto di vista logistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

