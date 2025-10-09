I capitani delle squadre di Liga hanno chiesto un incontro urgente per il match tra Villarreal e Barcellona che si disputerà a Miami il 20 dicembre. Alla riunione, che si terrà la settimana prossima, saranno presenti sei o sette giocatori. I capitani della Liga chiedono una riunione per Villarreal-Barcellona a Miami. Secondo quanto riportato da El Mundo: La sosta delle nazionali ha impedito ai 20 capitani della Liga di trovare un posto per incontrarsi tutti insieme e condividere le loro opinioni sulla partita tra Villarreal e Barcellona a Miami. Hanno fatto incontri parziali, ma la sensazione generale è quella di rabbia a causa della mancanza di informazioni che è arrivata su questo match presentato ieri dal presidente Javier Tebas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Villarreal-Barcellona a Miami, i capitani della Liga hanno chiesto una riunione urgente: sono arrabbiati (El Mundo)