Villarreal-Barcellona a Miami i capitani della Liga hanno chiesto una riunione urgente | sono arrabbiati El Mundo

I capitani delle squadre di Liga hanno chiesto un incontro urgente per il match tra Villarreal e Barcellona che si disputerà a Miami il 20 dicembre. Alla riunione, che si terrà la settimana prossima, saranno presenti sei o sette giocatori. I capitani della Liga chiedono una riunione per Villarreal-Barcellona a Miami. Secondo quanto riportato da El Mundo: La sosta delle nazionali ha impedito ai 20 capitani della Liga di trovare un posto per incontrarsi tutti insieme e condividere le loro opinioni sulla partita tra Villarreal e Barcellona a Miami. Hanno fatto incontri parziali, ma la sensazione generale è quella di rabbia a causa della mancanza di informazioni che è arrivata su questo match presentato ieri dal presidente Javier Tebas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

villarreal barcellona miami capitaniCalcio: Villarreal-Barca a Miami, protestano i capitani della Liga - La notizia, presentata mercoledì dal presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante lo Sport Summit Usa 2025, ha lasciato i 20 capitani "arrabbiati" e delusi per non essere stati coinvolti in tempo utile ... Come scrive ansa.it

villarreal barcellona miami capitaniVillarreal-Barcellona a Miami è davvero l’anticalcio? “Una settimana di Champions è più impegnativa” - Villarreal e Barcellona volano a Miami, ma una settimana di Champions è più impegnativa ne scrive El Pais con un dibattito ... Come scrive ilnapolista.it

