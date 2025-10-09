Villa Lodi è ora pienamente operativa e rappresenta una risposta concreta al bisogno di soluzioni abitative inclusive. Completamente rinnovata, accoglie 5 persone con disabilità lieve, offrendo loro un percorso di vita autonoma. Il progetto, realizzato grazie a un lascito testamentario all’associazione Anffas Coccinella Gialla dà anche alle famiglie una prospettiva reale e rassicurante per il futuro dei propri figli, "durante e dopo di noi". "Non è solo un edificio ben ristrutturato: è una casa. Un luogo dove Roberto, Irene, Antonio, Elena e Francesca, cinque persone con disabilità, vivono ogni giorno con serenità, affetto e rispetto reciproco – dicono da Coccinella Gialla – A loro si aggiunge un sesto posto, dedicato ai ricoveri di sollievo, pensato per accogliere temporaneamente chi ha bisogno di un sostegno, senza mai sentirsi "ospite", ma parte di una famiglia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Lodi, rivive la casa dell’inclusività