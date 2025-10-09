Villa Lodi rivive la casa dell’inclusività
Villa Lodi è ora pienamente operativa e rappresenta una risposta concreta al bisogno di soluzioni abitative inclusive. Completamente rinnovata, accoglie 5 persone con disabilità lieve, offrendo loro un percorso di vita autonoma. Il progetto, realizzato grazie a un lascito testamentario all’associazione Anffas Coccinella Gialla dà anche alle famiglie una prospettiva reale e rassicurante per il futuro dei propri figli, "durante e dopo di noi". "Non è solo un edificio ben ristrutturato: è una casa. Un luogo dove Roberto, Irene, Antonio, Elena e Francesca, cinque persone con disabilità, vivono ogni giorno con serenità, affetto e rispetto reciproco – dicono da Coccinella Gialla – A loro si aggiunge un sesto posto, dedicato ai ricoveri di sollievo, pensato per accogliere temporaneamente chi ha bisogno di un sostegno, senza mai sentirsi "ospite", ma parte di una famiglia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: villa - lodi
Il mercoledì a Villa Lodi Fé è a ritmo di musica tra Spagna e Caraibi
Appuntamento a Villa Lodi Fé con la filosofia di Massimiliano Capra Casadio
Attraverso Villa Lodi Fé, un viaggio alla scoperta del mondo di Maria Lai e dell’arte relazionale
FIAB LODI CICLODI. Paula van Hissenhoven · Más Allá Del Sol. Domenica 28 settembre - Lodi - Le Forme del Gusto a Villa Premoli Grazie a quanti hanno voluto partecipare a questo appuntamento Grazie alla Fondazione Premoli - facebook.com Vai su Facebook
Villa Lodi, rivive la casa dell’inclusività - Cento, completamente rinnovata, ospita oggi cinque persone con disabilità lievi. Si legge su msn.com
Villa Lodi inaugurata. Una casa per i disabili - Grazie al lascito delle sorelle Lodi ad Anffas Coccinella Gialla, ieri è stato possibile inaugurare ‘Villa Lodi’, un luogo che potrà ospitare 5 disabili lievi dandogli un percorso di vita in autonomia ... Riporta ilrestodelcarlino.it