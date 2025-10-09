Villa d’Almè malore in bicicletta davanti all’amico | muore a 56 anni

Ecodibergamo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA TRAGEDIA. Stava rientrando da una pedalata in Valle Brembana insieme a un amico, che l’ha visto cadere. Vani i soccorsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

