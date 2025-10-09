Vigodarzere e la sua Certosa | dallo splendore alla decadenza con aperitivo finale

Padovaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padovanità on tour. Domenica 19 Ottobre 2025. Continuando ad esplorare il territorio circostante, Padovanità invita tutti gli interessati a partecipare ad una passeggiata culturale e naturalistica, per conoscere Vigodarzere da un'angolazione storica e meno conosciuta. Partendo dalla storica Villa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vigodarzere - certosa

Vigodarzere. Malattia rara si porta via Andrea De Paoli, la moglie: «Non parlava più ma ci ha fatto capire che voleva trascorrere gli ultimi momenti a casa» - È anche per lei, oltre che per se stesso, che nell’ultimo anno ha lottato come un leone contro quella rara, quasi sconosciuta, ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Vigodarzere Sua Certosa Splendore