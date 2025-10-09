Vignola chiaro sulla Juve | Il club è ancora in un momento di transizione Tudor è un buon allenatore va ringraziato per la qualificazione Champions però devo sottolineare una cosa

Vignola, ex centrocampista della Juve degli anni ’80, è convinto che i bianconeri siano ancora in un momento di transizione. Dal prestigioso palco del Festival dello Sport 2025 di Trento, l’ex centrocampista bianconero degli anni ’80, Beniamino Vignola, ha concesso un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, offrendo una lucida analisi sulla stagione della Juventus di Igor Tudor. Il suo punto di vista è cauto e sottolinea come la squadra sia ancora lontana dal poter competere per il vertice. PAROLE – « La Juventus è ancora in un momento di transizione. Negli ultimi anni non sono arrivati grandi risultati, una cosa anomala per un club come questo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

