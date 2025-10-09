Vietnam allagamenti causati dal tifone Matmo | almeno 8 vittime
La parte settentrionale del Vietnam è stata colpita da gravi inondazioni causate dal tifone Matmo, che pur non avendo colpito direttamente il Paese, ha portato piogge torrenziali. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare fiumi, sommerso strade e causato numerose frane. Secondo i media statali, almeno otto persone sono morte. Più di 16.000 abitazioni sono state sommerse, molte fino ai tetti. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Diverse comunità risultano isolate e i soccorsi faticano a raggiungerle. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
