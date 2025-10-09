Vietatissimo William e Kate Middleton la regola imposta ai figli | cosa non è permesso a George Charlotte e Louis
Il principe William e la principessa Kate Middleton hanno scelto una linea educativa rigorosa per i loro tre figli, George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, imponendo un divieto assoluto. Nessuno dei piccoli di casa Windsor, infatti, ha possibilità di usare ciò che molti loro coetanei già utilizzano quotidianamente. Una decisione che, come spiegato dallo stesso William, rispecchia un principio educativo fondato sul dialogo, la presenza e la vita familiare lontana dalle distrazioni della tecnologia. “Nessuno dei nostri tre figli ce l’ha, su questo siamo molto severi”, ha dichiarato l’erede al trono britannico in un’intervista concessa ad Apple+. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
