Vieri l’ex Inter entra in Kings League | sarà co-proprietario con Diletta Leotta l’annuncio

Inter News 24 Vieri, l’annuncio ufficiale dell’entrata in Kings League con Diletta Leotta per la nuova stagione in Italia. Tutti i dettagli in merito. La Kings League continua a evolversi e a stupire, portando nel mondo del calcio un format capace di unire sport, spettacolo e intrattenimento digitale. E ora, a dare un ulteriore tocco di prestigio al progetto, arriva una notizia che non può passare inosservata agli occhi dei tifosi dell’ Inter: il nuovo co-presidente che affiancherà Diletta Leotta alla guida di una delle squadre più attese di questa edizione sarà una leggenda nerazzurra, ovvero Bobo Vieri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri, l’ex Inter entra in Kings League: sarà co-proprietario con Diletta Leotta, l’annuncio

In questa notizia si parla di: vieri - inter

Vieri: «Il Napoli sta facendo tanto sul mercato, ma oggi per me l’Inter è ancora la favorita»

Vieri: "Milan, Modric e Allegri non bastano. Inter, Calha indispensabile. La Juve mi piace"

Vieri fa le carte alla Serie A: «Milan indebolito. Inter meglio del Napoli, con Lookman…»

Bobo Vieri: "Non c'è storia, l'Inter è la più forte, i motivi" COSA NE PENSATE? Bobo ha svelato la sua idea sulla squadra migliore del nostro campionato Mercato: “Ai nuovi acquisti do 9! Akanji è il difensore più forte sul mercato, Sucic è un fenomeno e Pio - facebook.com Vai su Facebook

Vieri esalta l'Inter di Chivu. Siete d'accordo? - X Vai su X

Bobo Vieri, l'ex bomber dell'Inter rivoluziona gli affari: entra nella startup tech Popup e lascia il padel - L'ex attaccante investe nella piattaforma digitale per eventi in tempo reale, mentre la sua azienda agricola continua a perdere e cede il controllo dell’Italy Padel Tour Molte novità per i business di ... affaritaliani.it scrive

Vieri: "Napoli sarebbe la squadra da battere ma l'Inter ha la rosa più completa e profonda" - L'ex attaccante dell'Inter, contattato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua griglia per la vittoria finale dello scudetto: ... Secondo m.tuttomercatoweb.com