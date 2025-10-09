Vieri in Kings League sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta

(Adnkronos) – Christian Vieri sbarca in Kings League al fianco di Diletta Leotta. Oggi, giovedì 9 ottobre, l'ex attaccante, tra le altre, di Lazio e Inter è stato annunciato come co-presidente della D-Power, la nuova squadra che debutterà nella prossima edizione del torneo. Ad annunciare l'arrivo di Vieri in Kings League è stato il profilo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

