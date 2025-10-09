Vierchowod | Bello vedere la Roma in vetta scudetto? Il calcio è imprevedibile
Alcune cose sicuramente da migliorare, come la pochezza dei “numeri 9” là davanti, ma è una Roma che sta stupendo in quest’inizio di stagione. Direttamente dal Festival di Trento, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ne ha parlato con gioia Pietro Vierchowod, ex difensore dei giallorossi e non solo: “ È bello vederla in vetta. Con quella maglia ho vinto una campionato nell’82, poi lo abbiamo rivisto dopo tanti anni e adesso si aspetta il quarto. Possibilità di scudetto? Ci sono squadre davanti con giocatori di qualità superiore, ma il calcio è imprevedibile. Se chiudi il girone d’andata in testa prendi fiducia e inizi a dare qualcosa in più”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
