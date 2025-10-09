Videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali

In Veneto sarà possibile installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità attingendo da un apposito fondo nazionale.La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Sociale Manuela Lanzarin, ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

