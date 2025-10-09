VIDEO | Una nuova struttura socioeducativa per giovani al san Filippo Neri
È stata inaugurata oggi, presso il comparto di via Sant’Orsola 40, la nuova struttura socioeducativa del San Filippo Neri, un importante progetto di accoglienza e accompagnamento all’autonomia destinato a giovani tra i 17 e i 21 anni.Realizzato con il sostegno della Fondazione di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
