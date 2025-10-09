VIDEO | L' ex cantiere navale trasformato in discarica Messina Servizi avvia una maxi bonifica a Paradiso

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifiuti di ogni tipo a pochi metri dal mare. Questo lo scempio avvenuto negli anni all'interno dell'ex cantiere navale di Paradiso, a due passi dalle famose Case Basse. Stamane Messina Servizi ha avviato un corposo intervento di bonifica rimuovendo quintali di materiale: cataste di legna. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

