VIDEO | Il ministro Piantedosi a Latina dopo l' escalation criminale

Latinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ulteriori risorse disponibili per tecnologie innovative di videosorveglianza e più attenzione agli organici delle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rassicura Latina, dopo l'escalation criminale vissuta nel mese di settembre. "Lo Stato c'è e manifesterà i segnali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

