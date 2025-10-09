VIDEO | Il ministro Piantedosi a Latina dopo l' escalation criminale
Ulteriori risorse disponibili per tecnologie innovative di videosorveglianza e più attenzione agli organici delle forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rassicura Latina, dopo l'escalation criminale vissuta nel mese di settembre. "Lo Stato c'è e manifesterà i segnali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Ieri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si è di fatto sfilato dalla narrazione inseguita dalla premier Giorgia Meloni – e predicata dal fedelissimo sottosegretario Giovanbattista Fazzolari – e su un presunto "piano eversivo" dietro le manifestazioni di piazza
Il ministro Piantedosi al question time: 'Valutiamo misure per migliorare la sicurezza dei cortei. Regia unica dietro gli scontri? Lo accerteranno i giudici. In fortissimo aumento gli atti di antisemitismo'
