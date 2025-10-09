VIDEO De Luca torna sceriffo e nei quartieri
Tempo di lettura: < 1 minuto “Dobbiamo ritornare nei quartieri, a partire da me”: non solo parla da sindaco Vincenzo De Luca, ma torna anche a fare lo sceriffo per la sua città, quella Salerno per la quale Vincenzo De Luca ribadisce che la sicurezza deve tornare ad essere una priorità. Accenna ad alcuni episodi e poi annuncia alla stampa “andrò personalmente a fare un sopralluogo in piazza Bolognini”. Si tratta della zona del rione Carmine, dove i residenti hanno lamentato la presenza di senzatetto che disturbano la quiete e creano paura nelle persone. “Siamo pronti anche a togliere le panchine” ha annunciato lo sceriffo De Luca che per quasi tutto l’intervento, anche durante la conferenza stampa per la presentazione del cartellone di musica d’artista, ha parlato da Sindaco con solo un lieve riferimento alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
