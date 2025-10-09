VIDEO | Comitato Ex Sanderson | la forza dei cittadini che ha cambiato il destino di un’area dimenticata

Messinatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero dell’ex stabilimento Sanderson e la decisione del Comune di riconsegnarlo alla comunità con la possibilità di trasformarlo in un grande parco urbano, rappresentano un risultato storico per Messina. Ma questo traguardo non nasce nei palazzi istituzionali: è il frutto di anni di impegno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comitato - sanderson

video comitato ex sandersonComitato Ex Sanderson: “L’Eco-Park si faccia, davvero” -  “Ieri, lunedì 6 ottobre, abbiamo appreso dall’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud e firmato da Lucio D’Amico che il futuro dell’ex Sanderson è tracciato e in linea con una delle propos ... Si legge su msn.com

video comitato ex sandersonEx Sanderson di Messina, ci sono i soldi e il futuro è tracciato: un Eco-Park - Dopo l’annuncio dello stanziamento dei 25 milioni di euro da parte della Regione per le operazioni di bonifica, l’Amministrazione comunale intende concordare le scelte con la cittadinanza ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Comitato Ex Sanderson