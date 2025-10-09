VIDEO| Cani molecolari in azione a Pellaro | si cerca il corpicino di un terzo neonato
Le indagini sulla giovane donna arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi due neonati rivelano un’ombra inquietante: la possibilità che un terzo corpicino sia stato occultato tre anni fa, nel 2022. Un’ipotesi che fa rabbrividire e che potrebbe aprire scenari ancora più inquietanti. Per questo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
cani - molecolari
