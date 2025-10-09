Victoria Beckham svela il suo difficile passato con i disturbi alimentari

Victoria Beckham svela il suo difficile passato con i disturbi alimentari

victoria beckham svela suoVictoria Beckham racconta la sua battaglia decennale contro i disturbi alimentari nel documentario Netflix - Nella sua nuova docuserie Netflix, Victoria Beckham rivela la sua dolorosa lotta contro un disturbo alimentare, descrivendolo come un "modo incredibilmente malsano" per gestire la pressione mediatica ... tag24.it scrive

victoria beckham svela suoVictoria Beckham riapre il capitolo sui disturbi alimentari: "Ho perso il controllo ed ero molto brava a mentire". Quando "La gente criticava una donna per il suo peso" - Nella nuova docuserie disponibile su Netflix, la stilista racconta come ha vissuto uno dei capitoli più bui della sua vita ... Come scrive corrieredellumbria.it

