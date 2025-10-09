Victoria Beckham su Netflix la docuserie sull' ex Spice Girl

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documentario che svela la genesi della Posh Spice e la rinascita come stilista al fianco di David Beckham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

victoria beckham su netflix la docuserie sull ex spice girl

© Gazzetta.it - Victoria Beckham, su Netflix la docuserie sull'ex Spice Girl

In questa notizia si parla di: victoria - beckham

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle

Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

Victoria Beckham, su Netflix la docuserie sull'ex Spice Girl - Un documentario che svela la genesi della Posh Spice timida e la rinascita come stilista al fianco di David Beckham ... Come scrive msn.com

Netflix racconta la storia di Victoria Beckham: quando esce il documentario - Dall’adolescente insicura alla Posh Spice, dalla moglie di un’icona calcistica alla stilista capace di farsi rispettare ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Victoria Beckham Netflix Docuserie