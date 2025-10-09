Victoria Beckham spiega perché non sorride mai nelle foto

Victoria Beckham è famosa per la sua espressione seria sul red carpet, ma non è questione di carattere. Nel documentario a lei dedicato, la stilista spiega che il motivo è puramente tecnico: David Beckham si posiziona sempre alla sua sinistra, quindi i fotografi la riprendono quasi sempre dal lato destro, che lei non considera il migliore. «Quando sorrido, lo faccio dal lato sinistro; se sorrido dal destro, sembro malata», racconta. Così, sorride “dentro di sé”, ma nessuno lo vede, dando sempre quell’aria composta e seria che tutti conosciamo. 🔗 Leggi su Panorama.it

