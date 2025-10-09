Victoria Beckham non sorride mai per colpa del marito David | la rivelazione nella nuova docuserie

Victoria Beckham ha presentato in anteprima la docuserie a lei dedicata arrivata su Netflix oggi. Qual è il vero motivo per cui non sorride mai? Lo ha rivelato in una delle puntate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: victoria - beckham

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle

Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

Victoria Beckham si confessa: «Non sarei quella che sono oggi senza le Spice Girls» - X Vai su X

whoopsee.it. Videoclub · Roi. The Beckhams are back in Paris! Il brand di Victoria Beckham, ormai appuntamento fisso della Paris Fashion Week, continua a conquistare un pubblico di celebrità e appassionati di moda con il suo minimalismo iper-femminile, di - facebook.com Vai su Facebook

Victoria Beckham non sorride mai “per colpa” del marito David: la rivelazione nella nuova docuserie - Victoria Beckham ha presentato in anteprima la docuserie a lei dedicata arrivata su Netflix oggi. Come scrive fanpage.it

Victoria Beckham si racconta su Netflix: spese folli, debiti e disturbi alimentari - L'ex Spice Girls è oggi una stilista amata e di successo ma mantenere in vita la sua azienda non è stato per niente facile ... Segnala corrieredellosport.it