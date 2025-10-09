Negli anni ’90 era Posh Spice, la più sofisticata delle Spice Girls. Poi il matrimonio con David Beckham, i flash, le copertine, la moda. Un percorso che l’ha resa una designer rispettata, capace di costruire un impero a colpi di stile minimal e determinazione ferrea. Oggi Victoria torna a raccontarsi in Victoria Beckham, la nuova docuserie che ripercorre il suo cammino: dai giorni delle Spice Girls ai riflettori di Parigi, dove presenta la collezione PrimaveraEstate 2025. Una serie che intreccia passato e presente tra sfide, successi e quel bisogno costante di spingersi sempre un po’ più in là. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Victoria Beckham, la vita e i segreti dell’ex Spice Girl in un documentario: dove e quando vederlo