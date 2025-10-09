Dopo la docuserie dedicata a David Beckham Netflix ha acceso i riflettori su Victoria Beckham, realizzando un docufilm sulla storia personale dell'ex Posh Spice e ciò che ne è uscito è un ritratto inedito dell'imprenditrice inglese. Victoria Caroline Adams, questo il vero nome dell'ex Spice Girls, ha scelto di mettersi a nudo, parlando apertamente delle difficoltà incontrate nel corso della sua vita dal bisogno di bambina " di essere disperatamente amata" all'addio alle Spice fino alla quasi bancarotta del suo brand di moda. La crisi del suo marchio. Victoria ha lasciato entrare le telecamere di Netflix nel backstage di una delle sfilate del suo marchio di moda, svelando dettagli inediti del lavoro che da quasi vent'anni la vede impegnata sulle passerelle di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Victoria Beckham, i suoi segreti in una nuova serie: "Avevo un disturbo alimentare"