Victoria Beckham e i disturbi alimentari | Mi pesarono in diretta tv

In occasione della presentazione della docuserie su di sé, Victoria Beckham ha deciso di raccontare dei suoi disturbi alimentari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Victoria Beckham e i disturbi alimentari: “Mi pesarono in diretta tv”

Victoria Beckham si racconta su Netflix: spese folli, debiti e disturbi alimentari - L'ex Spice Girls è oggi una stilista amata e di successo ma mantenere in vita la sua azienda non è stato per niente facile ... Da corrieredellosport.it

Victoria Beckham riapre il capitolo sui disturbi alimentari: "Ho perso il controllo ed ero molto brava a mentire". Quando "La gente criticava una donna per il suo peso" - Nella nuova docuserie disponibile su Netflix, la stilista racconta come ha vissuto uno dei capitoli più bui della sua vita ... corrieredellumbria.it scrive