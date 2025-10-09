Victoria Beckham | dai tagli signature alla cura della pelle le sue regole di bellezza Posh
Il 9 ottobre arriva su Netflix Victoria Beckham, la docu-serie che spalanca le porte sulla vita privata e professionale dell'ex Spice. Ci riserverà (anche) qualche chicca beauty? Nell'attesa di scoprirlo abbiamo ripassato le sue principali regole di bellezza Posh. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: victoria - beckham
David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour
Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle
Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”
Victoria Beckham si confessa: «Non sarei quella che sono oggi senza le Spice Girls» - X Vai su X
whoopsee.it. Videoclub · Roi. The Beckhams are back in Paris! Il brand di Victoria Beckham, ormai appuntamento fisso della Paris Fashion Week, continua a conquistare un pubblico di celebrità e appassionati di moda con il suo minimalismo iper-femminile, di - facebook.com Vai su Facebook