Victoria Beckham | dai tagli signature alla cura della pelle le sue regole di bellezza Posh

Vanityfair.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 ottobre arriva su Netflix Victoria Beckham, la docu-serie che spalanca le porte sulla vita privata e professionale dell'ex Spice. Ci riserverà (anche) qualche chicca beauty? Nell'attesa di scoprirlo abbiamo ripassato le sue principali regole di bellezza Posh. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

victoria beckham dai tagli signature alla cura della pelle le sue regole di bellezza posh

© Vanityfair.it - Victoria Beckham: dai tagli signature alla cura della pelle, le sue regole di bellezza Posh

In questa notizia si parla di: victoria - beckham

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle

Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”

Cerca Video su questo argomento: Victoria Beckham Tagli Signature