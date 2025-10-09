Victoria Beckham | cinque rivelazioni shock dal documentario Netflix
Per anni Victoria Beckham è stata una delle donne più fotografate al mondo. Eppure, nonostante la sua presenza costante sui red carpet, nelle riviste patinate e nell’immaginario collettivo della cultura pop, è riuscita a mantenere un’aura di controllo e riservatezza attorno alla propria vita privata. Una disciplina costruita con precisione stilistica e una certa dose di ironia inglese. Due qualità che oggi tornano protagoniste nel nuovo documentario Victoria Beckham, disponibile su Netflix. La serie, articolata in tre episodi, alterna presente e passato, portando lo spettatore dietro le quinte della preparazione della collezione primaveraestate 2025 del suo marchio omonimo e ripercorrendo tre decenni di trasformazioni personali e professionali. 🔗 Leggi su Panorama.it
