Viale Varese maxi controllo della polizia alla chiesa del Crocifisso | 24 identificati e tre espulsioni
Ieri, 8 ottobre, QuiComo aveva raccontato che proprio nell’area di viale Varese erano in corso verifiche e controlli mirati. Nella prima mattina di ieri, infatti, la polizia di Stato di Como ha messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare criminalità. 🔗 Leggi su Quicomo.it
