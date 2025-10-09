Viale Trieste verso la riapertura | lavori di asfaltatura al via poi la doppia circolazione Data e tempi
Partono martedì 14 ottobre i lavori di riasfaltatura di viale Trieste. Riguarderanno anche il tratto rimasto parzialmente chiuso dopo il tragico incidente del 9 giugno, in cui ha perso la vita il 14enne Leonardo Cristiani. L'intervento, affidato all'impresa Catoni, durerà tre giorni e consentirà. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Quei parcometri solo per monete. Il caso di viale Trento e Trieste
Incidente alla Quercia: scontro tra due furgoni su viale Trieste, un ferito
Viale Trieste, c'è la data della riapertura: "Prima va riasfaltato"
Cantiere viale Trieste, dal 13 modifiche alla viabilità - Nella via Roma dalle ore 00:00 del 13 marzo l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso dall'intersezione con il viale Trieste sino all'intersezione con la via Maddalena; l ... Da ansa.it
Lavori conclusi, riapre il viale Trieste a Cagliari - Riaprono viale Trieste e una parte di via Roma a Cagliari, mentre via Pola torna ad essere a senso unico verso via Mameli. Scrive ansa.it