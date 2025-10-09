Viaggio tra i Borghi del Vino d’Italia

C'è un'Italia che si svela solo a chi sa rallentare, a chi abbandona le autostrade per perdersi tra strade serpeggianti che si arrampicano sulle colline. È l'Italia delle vigne, dove settembre e ottobre trasformano il paesaggio in una tavolozza di sfumature oro e rame, e l'aria si carica di un profumo antico, inconfondibile: quello del mosto che fermenta nelle cantine di pietra. Qui, nei borghi adagiati tra i filari, il tempo scorre secondo un ritmo diverso. Non quello frenetico delle metropoli, ma quello cadenzato dalle stagioni, dalla maturazione dell'uva, dal lavoro paziente dei viticoltori che conoscono ogni zolla della loro terra.

