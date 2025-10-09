Viaggio nel lago per la solidarietà Salpa il Battello della Pace
Salpa da Angera sabato Il Battello di Pace, al centro di una giornata di testimonianze, musica e solidarietà. "Insieme per denunciare la guerra, per chiedere Pace e Giustizia per Gaza e per ogni luogo di conflitto", spiegano gli organizzatori - Insieme per imparare a costruire la Pace nelle scelte di ogni giorno". L’iniziativa unisce in questo viaggio simbolico le due sponde del lago Maggiore, quella lombarda, Angera e quella piemontese, con le soste ad Arona, Baveno e Verbania Intra. In ogni tappa del viaggio si terranno presìdi di sensibilizzazione con musica dal vivo, reading teatrali, testimonianze e riflessioni condivise sul tema della pace, per coinvolgere e stimolare all’azione la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: viaggio - lago
L’isola Polvese, sul lago Trasimeno, in Umbria, non è solo una destinazione fisica, è un viaggio interiore che cura e rigenera l’anima
Dal Lago di Como a Capo Nord in bicicletta: il magico viaggio senza ritorno di Aaron e del suo cane Dexter
Pronto a salpare il "Battello di Pace", in viaggio sul Lago Maggiore per dire no alla guerra
? L’International Sail Camp sul Lago di Garda trasforma il viaggio d’istruzione in un’avventura fatta di sport, natura e condivisione. Il programma: 1 Giorno – Arrivo, prime lezioni di vela e attività ricreative 2-3 Giornate intense – Teoria, pratica in a - facebook.com Vai su Facebook
Viaggio nel lago delle sabbie mobili: "I turisti devono ricordare che la natura è pericolosa" - “Pericolo sabbie mobili”: i cartelli circondano tutto il lago di Giacopiane raffigurano due mani che sembrano affondare e intimano il divieto di balneazione. Lo riporta genova.repubblica.it