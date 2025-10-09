Viaggio nel lago per la solidarietà Salpa il Battello della Pace

Salpa da Angera sabato Il Battello di Pace, al centro di una giornata di testimonianze, musica e solidarietà. "Insieme per denunciare la guerra, per chiedere Pace e Giustizia per Gaza e per ogni luogo di conflitto", spiegano gli organizzatori - Insieme per imparare a costruire la Pace nelle scelte di ogni giorno". L’iniziativa unisce in questo viaggio simbolico le due sponde del lago Maggiore, quella lombarda, Angera e quella piemontese, con le soste ad Arona, Baveno e Verbania Intra. In ogni tappa del viaggio si terranno presìdi di sensibilizzazione con musica dal vivo, reading teatrali, testimonianze e riflessioni condivise sul tema della pace, per coinvolgere e stimolare all’azione la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

