Viaggio contemporaneo tra corti rinascimentali

Sabato 18 ottobre la meravigliosa voce di Valentina Fin, accompagnata dall’ensemble "Cohors" (chitarra, alto sax, danza), ci guiderà in un viaggio nella musica delle corti rinascimentali attraverso una visione che va oltre la semplice trasposizione. "Cohors", un progetto commissionato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Negazione e disincanto: viaggio nell’immaginario contemporaneo della farfalla

A Lodi torna il Festival della Fotografia Etica. Giunta alla sedicesima edizione, la manifestazione offre un programma di 20 mostre per circa 150 fotografi da 40 diversi paesi e 5 continenti per circa mille immagini esposte e talk, visite guidate e incontri con gli autori. Un viaggio per scoprire le criticità del mondo contemporaneo.

Un racconto che intreccia visione creativa, ricerca formale e sviluppo produttivo per esplorare l’essenza del design contemporaneo. Un viaggio attraverso i processi e le strategie che danno forma a un prodotto, dall’ideazione alla sua concreta realizzazione. P - facebook.com Vai su Facebook

Guastalla, al cospetto di un’antica corte rinascimentale - Passeggiare per le vie di Guastalla significa ritrovarsi in un passato ricco di storia e cultura: un tempo capitale di un ducato autonomo, conserva ancora oggi il fascino delle antiche corti ... Come scrive siviaggia.it

Gioie e merletti nelle Corti rinascimentali - L'evento "Gioie e merletti alla Corte di Pavia" esplorerà la moda rinascimentale delle famiglie Sforza e Visconti. Scrive ilgiorno.it