Viaggio alla scoperta del Regno Unito

9 ott 2025

Il vento del Nord Atlantico sussurra antiche storie mentre si infrange contro le scogliere bianche di Dover, quelle stesse che per secoli hanno accolto viaggiatori, conquistatori e sognatori. Il Regno Unito si presenta come un mosaico di paesaggi dove la storia prende vita attraverso castelli arroccati su colline verdeggianti, cattedrali gotiche che sfidano il cielo e tradizioni che resistono al tempo con orgogliosa determinazione. Londra cosmopolita: dove il passato dialoga con il futuro. La capitale britannica è un libro aperto dove ogni strada racconta una storia diversa. Westminster Abbey custodisce nove secoli di incoronazioni reali, mentre i suoi archi gotici risuonano ancora delle promesse pronunciate da monarchi che hanno plasmato la storia europea. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Avviso di viaggio: portare nel Regno Unito carne e prodotti lattiero-caseari europei può comportare una multa di 6.000 euro - Le restrizioni sono state introdotte il 12 aprile in risposta all'aumento dei casi di afta epizootica nel territorio dell'Unione europea Il Regno Unito ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori ... Si legge su it.euronews.com

Scoprire i luoghi del Trono di Spade: l'Irlanda del Nord - Un viaggio straordinario nell’Irlanda del Nord, uno dei quattro paesi che fanno parte del Regno Unito. la7.it scrive

