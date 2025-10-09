Viaggi gratis sulla navetta a guida autonoma AuToMove | i torinesi posso salire a bordo dell’innovativo shuttle

L’assessora all’Innovazione e alla Mobilità della Città di Torino Chiara Foglietta ha effettuato, giovedì 9 ottobre, un viaggio in anteprima a bordo di AuToMove, la navetta a guida autonoma attualmente in fase di test su un percorso cittadino di circa 3 km, con capolinea al Campus Luigi Einaudi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Passante chiuso per lavori dal 28 luglio al 24 agosto. Con biglietto digitale Trenord viaggi gratis su itinerari urbani

L'Ue a Trenitalia, 'bene i viaggi estivi gratis per i cani'

Viaggi gratis per le forze dell'ordine e annunci vocali: il piano del prefetto per la sicurezza sui mezzi pubblici a Torino

Al via la navetta a guida automatica a Torino, sarà integrata nel Tpl - Ha debuttato nel pomeriggio intorno al Campus Luigi Einaudi di Torino, si tratta della navetta a guida autonoma e connessa del Living Lab ToMove avviato dalla Città in collaborazione con diversi ... Da ilsole24ore.com