Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 20 | 25

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione di qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Ostiense Pontina è interna tra Flaminia Salaria usciamo dal raccordo per segnalare nel quadrante sud della capitale in direzione mare code su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia e sulla via del mare tra lo svincolo del raccordo e Vitinia infine chiudiamo con il trasporto pubblico ricordiamo che domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20 il servizio invece in regola per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 09 10 2025 ore 20 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 20:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioRegione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». Riporta ilsole24ore.com

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma- Secondo romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio