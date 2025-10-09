Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole sul Raccordo Anulare ad eccezione di qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Ostiense Pontina è interna tra Flaminia Salaria usciamo dal raccordo per segnalare nel quadrante sud della capitale in direzione mare code su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia e sulla via del mare tra lo svincolo del raccordo e Vitinia infine chiudiamo con il trasporto pubblico ricordiamo che domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle ore 17 alle ore 20 il servizio invece in regola per la rete regionale Cotral e Trenitalia
