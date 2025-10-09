Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare coda in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra centrale del latte e Tiburtina rallentamenti anche nel quadrante sud della carreggiata tra Laurentina e Ostiense e poi Pisana Aurelia ci spostiamo sulla Roma Fiumicino rallentamenti tra via della Magliana & via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia e trans a del Tevere il raccordo anulare in direzione Fiumicino nel quadrante sud della capitale coda in direzione mare su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia e sulla via del mare tra lo svincolo del raccordo e Vitinia Passiamo al trasporto pubblico o ricordiamo che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 invece regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

del 09-10-2025 ore 19:40