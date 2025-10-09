Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud circolazione ora scorrevole tra il raccordo anulare Torrenova in direzione della A1 roma-napoli code per traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis sala è più avanti tra centrale del latte e Prenestina rallentamenti anche nel quadrante sud della carreggiata tra Ardeatina e Roma Fiumicino come anche in carreggiata interna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Appia è più avanti tra Casilina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code tra la tangenziale è il raccordo in direzione dell'anello cittadino rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino via della Magliana in via Cristoforo Colombo in entrambi i sensi di marcia e su via Cristoforo Colombo code anche in uscita dal raccordo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia passiamo altra pubblico ricordiamo che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 il servizio invece regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

