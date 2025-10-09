Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla diramazione Roma Sud ancora Chissà già causa del precedente sinistro ora è di 1 km la coda tra il raccordo anulare Torrenova in direzione della A1 Roma Napoli sono invece per intenso le code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Cassia bis Salaria è più avanti tra centrale del latte e Prenestina code anche nel quadrante sud della carreggiata tra Ardeatina e Roma Fiumicino rallentamenti per traffico intenso Anche in carreggiata interna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Appia è più avanti tra Casilina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code tra tangenziale e il raccordo in direzione dell'anello cittadino Passiamo al trasporto pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo finali amo ancora rallentamenti in linea In entrambe le direzioni infine ricordiamo che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle ore 8:30 e dalle 17 alle 20 il servizio invece regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 18:40