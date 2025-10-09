Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 18 | 10
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare traffico intenso in carreggiata interna tra Cassia bis e Salaria i più avanti tra centrale del latte e Prenestina code anche nel quadrante Sud tra Ardeatina e Roma Fiumicino rallentamenti al traffico intenso Anche in carreggiata interna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Appia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda tra tangenziale e il raccordo in direzione dell'anello cittadino Enel opposto senso di marcia tra Togliatti e tangenziale in direzione di quest'ultima usciamo dal raccordo per segnalare un incidente sulla diramazione Roma Sud a causa del sinistro Ci sono code tra il raccordo anulare e Torrenova in direzione della A1 Roma Napoli Passiamo al trasporto pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo segnaliamo rallentamenti in linea In entrambe le direzioni infine ricordiamo che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 il inizia invece regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Evento | #Roma Mercoledì 8 #ottobre, si svolgerà l'assemblea dell'European Club Association - #ECA, nell'area delle Terme di Caracalla con divieti di transito, dalle 17:00, su Viale delle Terme di Caracalla e altre strade https://buff.ly/YVzR - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma- Riporta romadailynews.it
Regione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». Si legge su ilsole24ore.com