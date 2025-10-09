Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra centrale del latte e Prenestina rallentamenti anche in carreggiata esterna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana ci spostiamo risultato Urbano della A24 dove ci sono rallentamenti tra la tangenziale il raccordo in direzione dell'anello cittadino sono invece per incidente le code sulla roma-fiumicino a causa del sinistro Ci sono code l'altezza del viadotto della Magliana in entrambi i sensi di marcia e segnaliamo un altro incidente anche su via dell'aeroporto di Fiumicino per questo sinistro Ci sono rallentamenti tra via Trincea delle Frasche e via Portuense in direzione dell'aeroporto passiamo a trasporto pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo segnaliamo rallentamenti in linea In entrambe le direzioni ed infine che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 il servizio invece per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Evento | #Roma Mercoledì 8 #ottobre, si svolgerà l'assemblea dell'European Club Association - #ECA, nell'area delle Terme di Caracalla con divieti di transito, dalle 17:00, su Viale delle Terme di Caracalla e altre strade https://buff.ly/YVzR - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
