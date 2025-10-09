Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Code in carreggiata interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra centrale del latte e Prenestina rallentamenti anche in carreggiata esterna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana ci spostiamo risultato Urbano della A24 dove ci sono rallentamenti tra la tangenziale il raccordo in direzione dell'anello cittadino sono invece per incidente le code sulla roma-fiumicino a causa del sinistro Ci sono code l'altezza del viadotto della Magliana in entrambi i sensi di marcia e segnaliamo un altro incidente anche su via dell'aeroporto di Fiumicino per questo sinistro Ci sono rallentamenti tra via Trincea delle Frasche e via Portuense in direzione dell'aeroporto passiamo a trasporto pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo segnaliamo rallentamenti in linea In entrambe le direzioni ed infine che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 il servizio invece per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 17:25