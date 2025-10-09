Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in complanare in carreggiata interna all'altezza dello svincolo per La Roma Fiumicino ora le code per traffico sono nel quadrante nord della carreggiata tra casse Salaria è più avanti tra centrale del latte e Prenestina rallentamenti anche in carreggiata esterna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana usciamo dal raccordo rimosso l'incidente sulla diramazione Roma nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto il traffico scorre però solo in seconda corsia e dunque permangono i rallentamenti in direzione dell'anello città circolazione invece scorrevole sulla diramazione Roma sud dove è stato rimosso il veicolo in panne tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione della A1 Roma Napoli Passiamo al pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo segnaliamo rallentamenti in linea In entrambe le direzioni infine ricordiamo che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle ore 8:30 dalle 17 alle 20 il servizio invece regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Evento | #Roma Mercoledì 8 #ottobre, si svolgerà l'assemblea dell'European Club Association - #ECA, nell'area delle Terme di Caracalla con divieti di transito, dalle 17:00, su Viale delle Terme di Caracalla e altre strade https://buff.ly/YVzR - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma- Come scrive romadailynews.it
Regione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». Si legge su ilsole24ore.com