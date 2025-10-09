Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo con gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in complanare in carreggiata interna all'altezza dello svincolo per La Roma Fiumicino ora le code per traffico sono nel quadrante nord della carreggiata tra casse Salaria è più avanti tra centrale del latte e Prenestina rallentamenti anche in carreggiata esterna con code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana usciamo dal raccordo rimosso l'incidente sulla diramazione Roma nord tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto il traffico scorre però solo in seconda corsia e dunque permangono i rallentamenti in direzione dell'anello città circolazione invece scorrevole sulla diramazione Roma sud dove è stato rimosso il veicolo in panne tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione della A1 Roma Napoli Passiamo al pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo segnaliamo rallentamenti in linea In entrambe le direzioni infine ricordiamo che per domani venerdì 10 ottobre è in programma lo sciopero di 24 ore della rete Atac con fasce di garanzia fino alle ore 8:30 dalle 17 alle 20 il servizio invece regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 16:25