Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare coda per incidente in complanare in carreggiata interna all'altezza dello svincolo per La 91 Roma Fiumicino mentre sono per traffico intenso i rallentamenti in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Pontina e Tuscolana usciamo dal raccordo per segnalare un incidente sulla diramazione Roma Nord a causa del ribaltamento di un veicolo il traffico è bloccato tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione dell'anello cittadino 1 km di coda invece per veicolo in panne sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone San Cesareo in direzione della A1 Roma Napoli ci stiamo sulla statale Pontina dove ci sono rallentamenti per lavori all'altezza di Pomezia in direzione del raccordo anulare a Siamo al trasporto pubblico sulla tratta urbana della Roma Viterbo segnaliamo rallentamenti In entrambe le direzioni infine ricordiamo che domani è in programma lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa solo la TAC con fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 a rischio le linee notturne Nella notte tra oggi e domani il servizio è regolare invece per la rete regionale Cotral in Italia da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 15:25