Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 13 | 25

Romadailynews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo la Pontina dove un incidente provoca cose da via Nazareno Strampelli a Pomezia sud e verso Roma sul Raccordo Anulare code trapuntine Tuscolana in esterna sulla diramazione Roma sud della 1 code Tor Vergata alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo e code nelle due direzioni anche sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina all'altezza di finocchio Cambiamo argomento in programma per domani lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa la rete Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:03 dalle 17 alle 20 ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 09 10 2025 ore 13 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 13:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 07-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla roma- Lo riporta romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazioRegione Lazio: 6 milioni di euro per completare il Rome Technopole - La vicepresidente Angelilli: «Vogliamo trasformare il Lazio in un hub dell'innovazione con una strategia di crescita che connette le imprese ai poli di ricerca». Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio