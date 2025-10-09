Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo la Pontina dove un incidente provoca cose da via Nazareno Strampelli a Pomezia sud e verso Roma sul Raccordo Anulare code trapuntine Tuscolana in esterna sulla diramazione Roma sud della 1 code Tor Vergata alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo e code nelle due direzioni anche sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina all'altezza di finocchio Cambiamo argomento in programma per domani lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa la rete Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:03 dalle 17 alle 20 ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 13:25