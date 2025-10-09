Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina dove un incidente e provoca code da via Nazareno Strampelli a Pomezia Sud verso Roma sul Raccordo Anulare code tra Ardeatine Tuscolana in esterna sulla diramazione Roma Sud code da Tor Vergata alla anulare direzione di quest'ultimo code nelle due direzioni sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Casilina altezza finocchio Cambiamo argomento in programma per domani venerdì 10 ottobre lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali sciopero interessa la rete Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione riprende alle che prosegue fino al termine del servizio ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

