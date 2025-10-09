Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la statale Pontina dove un incidente provoca code da via Nazareno Strampelli a Pomezia Sud verso Roma sul Raccordo Anulare ci sono code tra Ardeatina e Tuscolana nei due sensi di marcia traffico intenso sul tratto Urbano della A24 con code da Portonaccio alla tangenziale est verso quest'ultima code nelle due direzioni sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e sulla altezza finocchio Cambiamo argomento e ricordiamo che in programma per domani lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa solo la rete Atac e sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione riprende alle 20 e prosegue fino al termine del servizio sono a rischio le linee notturne Nella notte tra oggi e domani ed è tutto da Fede Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

